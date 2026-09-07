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Tafsir: An-Nabá 78:9
An-Nabá
9
78:9
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَجَعَلۡنَا
ﱟ
نَوۡمَكُمۡ
ﱠ
سُبَاتٗا
ﱡ
٩
ﱢ
hice que el sueño sea descanso,
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Tukafanya usingizi wenu ni mapumziko kwa viwiliwili vyenu: ndani yake mnatulia na kupumzika?