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Tafsir: An-Nabá 78:8
An-Nabá
8
78:8
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱜ
أَزۡوَٰجٗا
ﱝ
٨
ﱞ
los cree en parejas [hombre y mujer],
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর আমরা সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়,