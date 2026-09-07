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Tafsir: An-Nabá 78:5
An-Nabá
5
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
ﱐ
كـَلَّا
ﱑ
سَيَعۡلَمُونَ
ﱒ
٥
ﱓ
Indudablemente no es lo que piensan; ya verán.
Tafsires
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Reflexiones.
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Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 78:5 hasta 78:6
Они узнают истину, когда падет на них Божья кара, в которую они не веровали, и когда их загонят в Адский Пламень. Им скажут: «Это - тот самый Огонь, который вы считали ложью» (52:14). Далее Всевышний сообщил о Своей милости к людям и привел убедительные доказательства правдивости Его посланников.