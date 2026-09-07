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Tafsir: An-Nabá 78:5
An-Nabá
5
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
ﱐ
كـَلَّا
ﱑ
سَيَعۡلَمُونَ
ﱒ
٥
ﱓ
Indudablemente no es lo que piensan; ya verán.
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 78:4 hasta 78:5
ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون، سيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم، ويظهر لهم ما الله فاعل بهم يوم القيامة، ثم سيتأكد لهم ذلك، ويتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، من القرآن والبعث. وهذا تهديد ووعيد لهم.