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Tafsir: An-Nabá 78:5
An-Nabá
5
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
ﱐ
كـَلَّا
ﱑ
سَيَعۡلَمُونَ
ﱒ
٥
ﱓ
Indudablemente no es lo que piensan; ya verán.
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Tafsir Ibn Kathir
ثم قال تعالى متوعدا لمنكري القيامة :
( كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون )
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد .