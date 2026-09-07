Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Nabá 78:4
An-Nabá
4
78:4
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كـَلَّا
ﱍ
سَيَعۡلَمُونَ
ﱎ
٤
ﱏ
Pero no es lo que piensan, ya verán [por desmentirla].
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 78:3 hasta 78:4
О чем расспрашивают друг друга те, кто считает ложью знамения Аллаха? Предметом их бесед является великая весть, относительно которой они расходятся во мнениях. И хотя усомниться в правдивости этой вести невозможно, они вступают в продолжительную полемику и высказывают по этому поводу разные точки зрения. Даже если им будут ниспосланы самые великие знамения, они все равно будут отрицать встречу со своим Господом, пока воочию не увидят мучительное наказание. Поэтому Всевышний Аллах сказал: