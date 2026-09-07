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Tafsir: An-Nabá 78:4
An-Nabá
4
78:4
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كـَلَّا
ﱍ
سَيَعۡلَمُونَ
ﱎ
٤
ﱏ
Pero no es lo que piensan, ya verán [por desmentirla].
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"كلا سيعلمون"
"كلا"
نفي لقولهم،
"سيعلمون"
عاقبة حين تنكشف الأمور.