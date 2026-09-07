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Tafsir: An-Nabá 78:3
An-Nabá
3
78:3
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
ٱلَّذِي
ﱈ
هُمۡ
ﱉ
فِيهِ
ﱊ
مُخۡتَلِفُونَ
ﱋ
٣
ﱌ
acerca de la cual discrepan.
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العربية
Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 78:2 hasta 78:3
عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّبوا به.