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Tafsir: An-Nabá 78:2
An-Nabá
2
78:2
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
ﱄ
ٱلنَّبَإِ
ﱅ
ٱلۡعَظِيمِ
ﱆ
٢
ﱇ
Sobre la gran noticia [el Mensaje del Islam]
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Rebar Kurdish Tafsir
[
عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢)
] ئایا دهربارهی ههواڵه ههره گهورهكه پرسیار ئهكهن كه بریتییه له قورئان، یاخود بریتییه له زیندوو بوونهوه.