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Tafsir: An-Nabá 78:12
An-Nabá
12
78:12
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١٢
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢
وَبَنَيۡنَا
ﱫ
فَوۡقَكُمۡ
ﱬ
سَبۡعٗا
ﱭ
شِدَادٗا
ﱮ
١٢
ﱯ
construí sobre ustedes siete cielos firmes[1],
1
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Tafseer Jalalayn
﴿وَبَنَیۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعࣰا﴾ سَبْع سَمَاوَات ﴿شِدَادࣰا ١٢﴾ جَمْع شَدِيدَة أَيْ قَوِيَّة مُحْكَمَة لَا يُؤَثِّر فِيهَا مرور الزمان