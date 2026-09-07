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Tafsir: An-Nabá 78:11
An-Nabá
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ﱧ
ٱلنَّهَارَ
ﱨ
مَعَاشٗا
ﱩ
١١
ﱪ
que el día sea para procurar el sustento,
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Qiraat
Hadith
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Tukaufanya mchana ni kipindi cha kutafuta maisha, mnaenea humo kwa ajili ya maisha yenu na mnatembea humo kwa ajili ya maslahi yenu?