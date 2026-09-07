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Tafsir: An-Nabá 78:11
An-Nabá
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ﱧ
ٱلنَّهَارَ
ﱨ
مَعَاشٗا
ﱩ
١١
ﱪ
que el día sea para procurar el sustento,
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর করেছি দিনকে জীবিকা আহরণের সময়,