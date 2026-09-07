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Tafsir: An-Nabá 78:10
An-Nabá
10
78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ﱣ
ٱلَّيۡلَ
ﱤ
لِبَاسٗا
ﱥ
١٠
ﱦ
que la noche lo cubra,
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Tukaufanya usiku kuwa ni vazi, unawavisha giza lake na kuwafinika, kama nguo inavyomsitiri mwenye kuivaa.