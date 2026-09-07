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Tafsir: An-Nabá 78:1
An-Nabá
1
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
ﱁ
يَتَسَآءَلُونَ
ﱂ
١
ﱃ
¿Sobre qué se preguntan unos a otros?
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:50 hasta 78:2
Неужели вы отвергнете истину и поверите в ложь? Ведь ложь, которой вы отдаете предпочтение, даже не заставляет вас сомневаться в ее порочности, не говоря уже о том, что не подтверждается аргументами. Неужели вы поверите словам лживых многобожников, распространяющих явную клевету? За ясным светом нет ничего, кроме кромешной тьмы, а за истиной, подкрепленной убедительными доводами и доказательствами, нет ничего, кроме явной лжи, которая не к лицу никому, помимо породнившихся с ней грешников и неверующих. Да пропадут они пропадом! Что ослепило их?! Горе им! Что погубило их и сделало такими несчастными?! Господи! Даруй нам прощение и благоденствие, ведь Ты - щедрый, великодушный!