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Tafsir: An-Nabá 78:1
An-Nabá
1
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
ﱁ
يَتَسَآءَلُونَ
ﱂ
١
ﱃ
¿Sobre qué se preguntan unos a otros?
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Tafseer Jalalayn
﴿عَمَّ﴾ عَنْ أَيّ شَيْء ﴿یَتَسَاۤءَلُونَ ١﴾ يَسْأَل بَعْض قريش بعضا