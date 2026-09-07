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Tafsir: An-Náyam 53:60
An-Náyam
60
53:60
وتضحكون ولا تبكون ٦٠
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠
وَتَضۡحَكُونَ
ﲐ
وَلَا
ﲑ
تَبۡكُونَ
ﲒ
٦٠
ﲓ
¿Ríen en vez de llorar?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠)
] وە پێئەكەنن و گاڵتەتان پێ دێت و ناگرین كە ئەبوایە بتانیهێنایەتە گریان .