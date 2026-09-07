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Tafsir: An-Náyam 53:59
An-Náyam
59
53:59
افمن هاذا الحديث تعجبون ٥٩
أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٩
أَفَمِنۡ
ﲋ
هَٰذَا
ﲌ
ٱلۡحَدِيثِ
ﲍ
تَعۡجَبُونَ
ﲎ
٥٩
ﲏ
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 53:59 hasta 53:62
أفمِن هذا القرآن تعجبون -أيها المشركون- من أن يكون صحيحًا، وتضحكون منه سخرية واستهزاءً، ولا تبكون خوفًا من وعيده، وأنتم لاهون معرضون عنه؟ فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده، وسلِّموا له أموركم.