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Tafsir: An-Náyam 53:59
An-Náyam
59
53:59
افمن هاذا الحديث تعجبون ٥٩
أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٩
أَفَمِنۡ
ﲋ
هَٰذَا
ﲌ
ٱلۡحَدِيثِ
ﲍ
تَعۡجَبُونَ
ﲎ
٥٩
ﲏ
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم
"تعجبون"
من أن يكون صحيحا.