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Tafsir: An-Náyam 53:57
An-Náyam
57
53:57
ازفت الازفة ٥٧
أَزِفَتِ ٱلْـَٔازِفَةُ ٥٧
أَزِفَتِ
ﲁ
ٱلۡأٓزِفَةُ
ﲂ
٥٧
ﲃ
La llegada[1] es inminente,
1
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kiyama kimekaribia na wakati wake umekaribia.