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Tafsir: An-Náyam 53:56
An-Náyam
56
53:56
هاذا نذير من النذر الاولى ٥٦
هَـٰذَا نَذِيرٌۭ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ٥٦
هَٰذَا
ﱻ
نَذِيرٞ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلنُّذُرِ
ﱾ
ٱلۡأُولَىٰٓ
ﱿ
٥٦
ﲀ
Él es un Profeta[1] como los que lo precedieron.
1
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (٥٦)
] وە ئەمەیش پێغەمبەری خوایە صلى الله علیه وسلم كە ترسێنەرێكە وەكو پێغەمبەرانی سەرەتا .