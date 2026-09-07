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Tafsir: An-Náyam 53:55
An-Náyam
55
53:55
فباي الاء ربك تتمارى ٥٥
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥٥
فَبِأَيِّ
ﱶ
ءَالَآءِ
ﱷ
رَبِّكَ
ﱸ
تَتَمَارَىٰ
ﱹ
٥٥
ﱺ
¿Cuál de las bendiciones de tu Señor pondrás en duda [oh, ser humano]?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.