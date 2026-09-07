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Tafsir: An-Náyam 53:54
An-Náyam
54
53:54
فغشاها ما غشى ٥٤
فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ٥٤
فَغَشَّىٰهَا
ﱲ
مَا
ﱳ
غَشَّىٰ
ﱴ
٥٤
ﱵ
y la cubrió lo que la cubrió.
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 53:51 hasta 53:54
وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادًا الأولى، وهم قوم هود، وأهلك ثمود، وهم قوم صالح، فلم يُبْقِ منهم أحدًا، وأهلك قوم نوح قبلُ. هؤلاء كانوا أشد تمردًا وأعظم كفرًا من الذين جاؤوا من بعدهم. ومدائن قوم لوط قلبها الله عليهم، وجعل عاليها سافلها، فألبسها ما ألبسها من الحجارة.