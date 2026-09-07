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Tafsir: An-Náyam 53:54
An-Náyam
54
53:54
فغشاها ما غشى ٥٤
فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ٥٤
فَغَشَّىٰهَا
ﱲ
مَا
ﱳ
غَشَّىٰ
ﱴ
٥٤
ﱵ
y la cubrió lo que la cubrió.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" فغشاها "
، ألبسها الله،
" ما غشى "
،
يعني:
الحجارة المنضودة المسومة.