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Tafsir: An-Náyam 53:53
An-Náyam
53
53:53
والموتفكة اهوى ٥٣
وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٣
وَٱلۡمُؤۡتَفِكَةَ
ﱯ
أَهۡوَىٰ
ﱰ
٥٣
ﱱ
Y a la ciudad que cayó al revés[1],
1
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 53:52 hasta 53:53
Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Адиты - народ пророка Худа. Аллах наслал на них лютый ураганный ветер и погубил их за то, что они отвергли своего пророка. Он также покарал самудян - соплеменников пророка Салиха. Они отвергли своего пророка, и тогда Господь явил им чудесную верблюдицу. Но нечестивцы отказались покориться пророку и зарезали верблюдицу, за что и были погублены - все до последнего. А еще раньше Всевышний потопил соплеменников Нуха, которые были несправедливее и непокорнее всех остальных народов.