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Tafsir: An-Náyam 53:53
An-Náyam
53
53:53
والموتفكة اهوى ٥٣
وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٣
وَٱلۡمُؤۡتَفِكَةَ
ﱯ
أَهۡوَىٰ
ﱰ
٥٣
ﱱ
Y a la ciudad que cayó al revés[1],
1
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَالْمُؤْتَفِكَةَ }
وهم قوم لوط عليه السلام
{ أَهْوَى }
أي: أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل.