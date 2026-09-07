Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Náyam 53:52
An-Náyam
52
53:52
وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ٥٢
وَقَوْمَ نُوحٍۢ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٢
وَقَوۡمَ
ﱤ
نُوحٖ
ﱥ
مِّن
ﱦ
قَبۡلُۖ
ﱧﱨ
إِنَّهُمۡ
ﱩ
كَانُواْ
ﱪ
هُمۡ
ﱫ
أَظۡلَمَ
ﱬ
وَأَطۡغَىٰ
ﱭ
٥٢
ﱮ
También lo hizo antes con el pueblo de Noé, pues ellos eran más injustos y transgresores.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
আর এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও, তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য।