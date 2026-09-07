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Tafsir: An-Náyam 53:51
An-Náyam
51
53:51
وثمود فما ابقى ٥١
وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ٥١
وَثَمُودَاْ
ﱠ
فَمَآ
ﱡ
أَبۡقَىٰ
ﱢ
٥١
ﱣ
y al pueblo de Zamud, de los que no quedó nadie.
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Tafsir Ahsanul Bayaan
এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও, সুতরাং কাউকেও তিনি বাকী রাখেননি।