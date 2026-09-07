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Tafsir: An-Náyam 53:48
An-Náyam
48
53:48
وانه هو اغنى واقنى ٤٨
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ٤٨
وَأَنَّهُۥ
ﱑ
هُوَ
ﱒ
أَغۡنَىٰ
ﱓ
وَأَقۡنَىٰ
ﱔ
٤٨
ﱕ
Él es Quien concede la riqueza y la pobreza,
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغۡنَىٰ﴾ النَّاس بِالْكِفَايَةِ بِالْأَمْوَالِ ﴿وَأَقۡنَىٰ ٤٨﴾ أَعْطَى الْمَال الْمُتَّخَذ قِنْيَة