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Tafsir: An-Náyam 53:48
An-Náyam
48
53:48
وانه هو اغنى واقنى ٤٨
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ٤٨
وَأَنَّهُۥ
ﱑ
هُوَ
ﱒ
أَغۡنَىٰ
ﱓ
وَأَقۡنَىٰ
ﱔ
٤٨
ﱕ
Él es Quien concede la riqueza y la pobreza,
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى }
أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب، من الحرف وغيرها،
وأقنى أي:
أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها، ما يصيرون به مقتنين لها، ومالكين لكثير من الأعيان، وهذا من نعمه على عباده أن جميع النعم منه تعالى وهذا يوجب للعباد أن يشكروه، ويعبدوه وحده لا شريك له