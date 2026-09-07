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Tafsir: An-Náyam 53:47
An-Náyam
47
53:47
وان عليه النشاة الاخرى ٤٧
وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٤٧
وَأَنَّ
ﱌ
عَلَيۡهِ
ﱍ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﱎ
ٱلۡأُخۡرَىٰ
ﱏ
٤٧
ﱐ
Él es Quien los creará por segunda vez.
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العربية
Tafsir Muyassar
وأن على ربك -أيها الرسول- إعادة خلقهم بعد مماتهم، وهي النشأة الأخرى يوم القيامة.