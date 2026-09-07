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Tafsir: An-Náyam 53:46
An-Náyam
46
53:46
من نطفة اذا تمنى ٤٦
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٦
مِن
ﱇ
نُّطۡفَةٍ
ﱈ
إِذَا
ﱉ
تُمۡنَىٰ
ﱊ
٤٦
ﱋ
de una gota de esperma eyaculada.
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 53:45 hasta 53:46
وأنه خلق الزوجين:
الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان، من نطفة تُصَبُّ في الرحم.