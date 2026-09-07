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Tafsir: An-Náyam 53:45
An-Náyam
45
53:45
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٤٥
وَأَنَّهُۥ
ﱁ
خَلَقَ
ﱂ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ﱃ
ٱلذَّكَرَ
ﱄ
وَٱلۡأُنثَىٰ
ﱅ
٤٥
ﱆ
Él ha creado la pareja: el macho y la hembra[1],
1
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 53:44 hasta 53:45
Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, а после того как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те деяния, которые они совершили в своей земной жизни.