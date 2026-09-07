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Tafsir: An-Náyam 53:44
An-Náyam
44
53:44
وانه هو امات واحيا ٤٤
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤
وَأَنَّهُۥ
ﳬ
هُوَ
ﳭ
أَمَاتَ
ﳮ
وَأَحۡيَا
ﳯ
٤٤
ﳰ
Él es Quien causa la muerte y la vida,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤)
] وە هەر خوای گەورەیە كە ئەمانمرێنێ و زیندوومان ئەكاتەوە, مردن و ژیان هەر بەدەستى خوای گەورەیە.