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Tafsir: An-Náyam 53:43
An-Náyam
43
53:43
وانه هو اضحك وابكى ٤٣
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ٤٣
وَأَنَّهُۥ
ﳧ
هُوَ
ﳨ
أَضۡحَكَ
ﳩ
وَأَبۡكَىٰ
ﳪ
٤٣
ﳫ
Él es Quien hace reír y hace llorar,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.