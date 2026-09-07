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Tafsir: An-Náyam 53:42
An-Náyam
42
53:42
وان الى ربك المنتهى ٤٢
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ٤٢
وَأَنَّ
ﳢ
إِلَىٰ
ﳣ
رَبِّكَ
ﳤ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
ﳥ
٤٢
ﳦ
y que ante tu Señor se ha de comparecer finalmente.
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আর এই যে, সবকিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট।