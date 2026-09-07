Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Náyam 53:41
An-Náyam
41
53:41
ثم يجزاه الجزاء الاوفى ٤١
ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ٤١
ثُمَّ
ﳝ
يُجۡزَىٰهُ
ﳞ
ٱلۡجَزَآءَ
ﳟ
ٱلۡأَوۡفَىٰ
ﳠ
٤١
ﳡ
que será retribuido con una recompensa total,
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
তারপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান,