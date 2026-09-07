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Tafsir: An-Náyam 53:40
An-Náyam
40
53:40
وان سعيه سوف يرى ٤٠
وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ٤٠
وَأَنَّ
ﳘ
سَعۡيَهُۥ
ﳙ
سَوۡفَ
ﳚ
يُرَىٰ
ﳛ
٤٠
ﳜ
que sus esfuerzos se verán,
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠)
] وە هەوڵ و تێكۆشانی خۆیشی لە ڕۆژی قیامەتدا ئەبینێتەوە .