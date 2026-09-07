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Tafsir: An-Náyam 53:39
An-Náyam
39
53:39
وان ليس للانسان الا ما سعى ٣٩
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩
وَأَن
ﳑ
لَّيۡسَ
ﳒ
لِلۡإِنسَٰنِ
ﳓ
إِلَّا
ﳔ
مَا
ﳕ
سَعَىٰ
ﳖ
٣٩
ﳗ
que el ser humano no obtendrá sino el fruto de sus esfuerzos,
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 53:38 hasta 53:39
أنه لا تؤخذ نفس بمأثم غيرها، ووزرها لا يحمله عنها أحد، وأنه لا يحصل للإنسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعيه.