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Tafsir: An-Náyam 53:38
An-Náyam
38
53:38
الا تزر وازرة وزر اخرى ٣٨
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨
أَلَّا
ﳋ
تَزِرُ
ﳌ
وَازِرَةٞ
ﳍ
وِزۡرَ
ﳎ
أُخۡرَىٰ
ﳏ
٣٨
ﳐ
Que nadie cargará con pecados ajenos,
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 53:38 hasta 53:39
أنه لا تؤخذ نفس بمأثم غيرها، ووزرها لا يحمله عنها أحد، وأنه لا يحصل للإنسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعيه.