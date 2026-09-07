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Tafsir: An-Náyam 53:38
An-Náyam
38
53:38
الا تزر وازرة وزر اخرى ٣٨
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨
أَلَّا
ﳋ
تَزِرُ
ﳌ
وَازِرَةٞ
ﳍ
وِزۡرَ
ﳎ
أُخۡرَىٰ
ﳏ
٣٨
ﳐ
Que nadie cargará con pecados ajenos,
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله:
{ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى }
أي: كل عامل له عمله الحسن والسيئ، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا