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Tafsir: An-Náyam 53:37
An-Náyam
37
53:37
وابراهيم الذي وفى ٣٧
وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ٣٧
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ﳇ
ٱلَّذِي
ﳈ
وَفَّىٰٓ
ﳉ
٣٧
ﳊ
y a Abraham, el fiel cumplidor?
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Tafsir Ahsanul Bayaan
এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব?