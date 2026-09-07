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Tafsir: An-Náyam 53:36
An-Náyam
36
53:36
ام لم ينبا بما في صحف موسى ٣٦
أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ٣٦
أَمۡ
ﲿ
لَمۡ
ﳀ
يُنَبَّأۡ
ﳁ
بِمَا
ﳂ
فِي
ﳃ
صُحُفِ
ﳄ
مُوسَىٰ
ﳅ
٣٦
ﳆ
¿No le han informado de lo que contienen las páginas reveladas a Moisés
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.