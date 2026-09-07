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Tafsir: An-Náyam 53:35
An-Náyam
35
53:35
اعنده علم الغيب فهو يرى ٣٥
أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ٣٥
أَعِندَهُۥ
ﲹ
عِلۡمُ
ﲺ
ٱلۡغَيۡبِ
ﲻ
فَهُوَ
ﲼ
يَرَىٰٓ
ﲽ
٣٥
ﲾ
¿Acaso tiene conocimiento de lo oculto y puede ver [lo que sucederá en el más allá]?[1]
1
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.