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Tafsir: An-Náyam 53:35
An-Náyam
35
53:35
اعنده علم الغيب فهو يرى ٣٥
أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ٣٥
أَعِندَهُۥ
ﲹ
عِلۡمُ
ﲺ
ٱلۡغَيۡبِ
ﲻ
فَهُوَ
ﲼ
يَرَىٰٓ
ﲽ
٣٥
ﲾ
¿Acaso tiene conocimiento de lo oculto y puede ver [lo que sucederá en el más allá]?[1]
1
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العربية
Tafsir Muyassar
أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينفَد ما في يده حتى أمسك معروفه، فهو يرى ذلك عِيانًا؟ ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة; بخلا وشُحًّا.