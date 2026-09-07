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Tafsir: An-Náyam 53:34
An-Náyam
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَأَعۡطَىٰ
ﲵ
قَلِيلٗا
ﲶ
وَأَكۡدَىٰٓ
ﲷ
٣٤
ﲸ
da poco en caridad y es tacaño?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (٣٤)
] وە كردەوەى چاك و تاعەت و خێری كەم كردووەو پاشان وازى لێهێناوەو دەستبەرداری بووە .