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Tafsir: An-Náyam 53:34
An-Náyam
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَأَعۡطَىٰ
ﲵ
قَلِيلٗا
ﲶ
وَأَكۡدَىٰٓ
ﲷ
٣٤
ﲸ
da poco en caridad y es tacaño?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فإن سمحت نفسه ببعض الشيء، القليل، فإنه لا يستمر عليه، بل يبخل ويكدى ويمنع.فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة بل طبعه التولي عن الطاعة، وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا، فهو يزكي نفسه، وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها.