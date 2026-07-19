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53:29
فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ٢٩
فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ٢٩

٢٩

Apártate de quienes rechazan Mi Mensaje y no desean sino [el materialismo de] la vida mundanal.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.