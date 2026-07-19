Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
53:27
ان الذين لا يومنون بالاخرة ليسمون الملايكة تسمية الانثى ٢٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ٢٧

٢٧

Quienes no creen en la otra vida, le dan a los ángeles nombres femeninos
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.