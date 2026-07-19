Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
53:26
۞ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شييا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ٢٦
۞ وَكَم مِّن مَّلَكٍۢ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ ٢٦

٢٦

¿Cuántos ángeles hay en los cielos cuya intercesión[1] no servirá de nada, salvo que Dios lo permita en favor de quien Él quiera y de quien esté complacido? 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.