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An-Náyam
24
53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤
أَمۡ
لِلۡإِنسَٰنِ
مَا
تَمَنَّىٰ
٢٤
¿Acaso cree el ser humano que obtendrá todo cuanto ambiciona?
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" أم للإنسان ما تمنى "
، أيظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام؟